Реакція на позицію США під час голосування в Раді Безпеки ООН у справі єврейських поселень

Під час вчорашнього розгляду Радою Безпеки резолюції, яка закликала Ізраїль припинити «побудову поселень на окупованій палестинській території», Сполучені Штати стрималися від голосування. Позиція США дозволила 14 іншим країнам-членам Ради Безпеки одностайно прийняти резолюцію, яку в палаті прийнято гучними оплесками.

Реакція на це рішення була негайною і неоднозначною.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що «Ізраїль відкидає ганебну антиізраїльську резолюцію і не виконуватиме її положень». Він також додав: «Адміністрація Обами не лише не захистила Ізраїлю від змови групи країн в ООН, вона таємно домовилася з нею поза лаштунками».

«Ізраїль розраховує на співпрацю з новообраним президентом Трампом і зі всіма нашими приятелями в Конгресі, як республіканцями, так і демократами, щоб запобігти шкідливим наслідкам цієї абсурдної резолюції».

Трамп уже обіцяв зміни в ООН, коли він прийде до влади. «Справи будуть іншими після 20 січня, написав він у «Твіттері», маючи на думці дату інавгурації.

Державний секретар Джон Керрі заявив, що резолюція «справедливо осуджує насильство й підбурювання та розбудову поселень, а також закликає обидві сторони вдатися до конструктивних кроків для зміни нишішнього курсу та сприяє перспективам розв’язки, що передбачає мирне співіснування двох держав», яка визнавала б як єврейську, так і палестинську державу.

Сенатор-демократ Даянн Файнстайн, яка єврейського походження, заявила, що припинення розбудови поселень «абсолютно необхідне» для миру між Ізраїлем і палестинцями.

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