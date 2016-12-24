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Реакція на позицію США під час голосування в Раді Безпеки ООН у справі єврейських поселень

  • Голос Америки
Беньямін Нетаньягу на місці побудови нового єврейського поселення на палестинській території

Беньямін Нетаньягу на місці побудови нового єврейського поселення на палестинській території

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Під час вчорашнього розгляду Радою Безпеки резолюції, яка закликала Ізраїль припинити «побудову поселень на окупованій палестинській території», Сполучені Штати стрималися від голосування. Позиція США дозволила 14 іншим країнам-членам Ради Безпеки одностайно прийняти резолюцію, яку в палаті прийнято гучними оплесками.

Реакція на це рішення була негайною і неоднозначною.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що «Ізраїль відкидає ганебну антиізраїльську резолюцію і не виконуватиме її положень». Він також додав: «Адміністрація Обами не лише не захистила Ізраїлю від змови групи країн в ООН, вона таємно домовилася з нею поза лаштунками».

«Ізраїль розраховує на співпрацю з новообраним президентом Трампом і зі всіма нашими приятелями в Конгресі, як республіканцями, так і демократами, щоб запобігти шкідливим наслідкам цієї абсурдної резолюції».

Трамп уже обіцяв зміни в ООН, коли він прийде до влади. «Справи будуть іншими після 20 січня, написав він у «Твіттері», маючи на думці дату інавгурації.

Державний секретар Джон Керрі заявив, що резолюція «справедливо осуджує насильство й підбурювання та розбудову поселень, а також закликає обидві сторони вдатися до конструктивних кроків для зміни нишішнього курсу та сприяє перспективам розв’язки, що передбачає мирне співіснування двох держав», яка визнавала б як єврейську, так і палестинську державу.

Сенатор-демократ Даянн Файнстайн, яка єврейського походження, заявила, що припинення розбудови поселень «абсолютно необхідне» для миру між Ізраїлем і палестинцями.

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