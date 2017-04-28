США передали українським прикордонникам сучасні системи зв’язку

Американський уряд передав українським прикордонникам сучасні системи зв’язку. Вартість обладання – десятки мільйонів гривень. Воно має кращий захист від прослуховування і допоможе прикордонникам краще координувати свої дії із військовими та Національною гвардією. Подробиці – в матеріалі наших київських кореспондентів.

Ось ці сучасні цифрові системи радіозв’язку вже днями отримають українські прикордонники. Рації різних типів виробництва компанії HARRIS. Обладнання вартістю понад 21 мільйон доларів передав уряд Сполучених Штатів.

Понад півтисячі комплектів радіостанцій – стаціонарних, автомобільних, ранцевих та портативних. Їх встановлять на кораблях морської охорони, постах технічного спостереження. Частина поїде в зону АТО.

Президент України Петро Порошенко сказав:

«Ця техніка значно підвищить ефективність наших дій, ефективність охорони й оборони державного кордону. І ми дуже вдячні нашим партнерам із США за цю допомогу і за цю підтримку».

Радіостанції допоможуть організувати захищений радіозв’язок між прикордонними підрозділами, військовими та Нацгвардією. Вони ефективно працюють в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.

Сполучені Штати регулярно допомагають зміцнювати боєздатність українських прикордонників. Напередодні в Навчальному центрі підготовки відкрили новий навчально-тренувальний комплекс, створений за підтримки американських фахівців.

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