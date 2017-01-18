Путіна в один ряд з фашизмом, комунізмом поставила посол США в ООН

США повинні протистояти російській агресії так само, як вони боролися з фашизмом і комунізмом у попередні десятиліття, заявила посол США в ООН Саманта Пауер у прощальному зверненні, повідомляє видання Bloomberg.

Мета Кремля в тому, щоб переконати наших людей, що система сфальсифікована; що всі факти відносні

Пауер назвала кроки, які зробила Росія за президентства Володимира Путіна, «серйозною загрозою», спрямованою на підрив міжнародного порядку, створеного після Другої світової війни. Вона перелічила приклади, серед яких дії Москви в Україні, військова допомога обложеному сирійському лідеру Башару Асаду, кібератаки з метою підірвати уряди Німеччини і Чорногорії та злом під час президентських виборів у США минулого року, інформує видання.

«Мета Кремля в тому, щоб переконати наших людей, що система сфальсифікована; що всі факти відносні; що звичайні люди, які намагаються поліпшити свої громади і країни, даремно витрачають свій час, – підкреслила Пауер у своєму виступі у вівторок в Атлантичній раді у Вашингтоні. – Це те, проти чого ми боремося. Розбивши сили фашизму і комунізму, ми тепер протистоїмо силам авторитаризму і нігілізму», – цитує Bloomberg.

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