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В університетах США кількість іноземних студентів скорочується – дослідження

  • Голос Америки
Гарвардський університет

Гарвардський університет

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Особливо різке скорочення заявок на навчання в США з країн Близького Сходу


Майже чотири з десяти американських коледжів і університетів повідомляють про скорочення кількості заявок від іноземних студентів, - виявило недавнє дослідження, проведене шістьма організаціями в сфері вищої освіти.

Дослідження, основане на даних з 250 американських коледжів і університетів, показало, що найбільш різко знизилося число заявок з Близького Сходу. Університети повідомляють про 39-відсоткове скорочення заявок з близькосхідних країн від студентів з вищою освітою першого ступеня і 31% - від учнів магістерського/аспірантського рівня.

За даними Інституту вищої освіти, більшість студентів з Близького Сходу приїжджають з Саудівської Аравії, Ірану і Кувейту.

За словами співробітників навчальних закладів, на яких посилаються автори доповіді, враження, що США стали менш прихильні до приїжджих з інших країн, є однією з причин для занепокоєння, яку найчастіше називають іноземні студенти та їхні родини.

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