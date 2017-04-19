Міністр оборони США Джим Маттіс відвідує Саудівську Аравію

Сполучені Штати зобов’язалися підтримувати саудівські зусилля, які мають протидіяти дестабілізаційним діям Ірану в регіоні.

Під час переговорів в Ер-Ріяді в середу міністр оборони США Джим Маттіс підкреслив своєму саудівському партнеру Мохаммеду бін Салману важливість співпраці і збільшення безпеки Саудівського королівства, щоб «посилити відпорність країни перед лицем дій з боку Ірану».

«Ми не залишаємо цього регіону, але в той же чЇкїишїас в наших інтересах є бачити Саудівську Аравію із сильними збройними силами, службами безпеки і таємними службами», сказав Маттіс репортерам. – Отже, що ми можемо зробити тут сьогодні, так насправлі відкрити двері для можливрого візиту нашого президента до Саудівської Аравії.

Саудівське королівство є місцем першої зупинки в однотижневому турне Маттіса країнами Близького Сходу, яке включає також Єгипет, Ізраїль і Катар.

Дещо раніше в середу міністр Маттіс мав зустріч із саудівським королем Салманом.

Цей візит відбувається через місяць після того, як президент Дональд Трамп приймав у Білому домі принца Мохаммеда. Тоді обидва лідери звернули увагу на «важливість протиставлення дестабілізаційній регіональній діяльності Ірану при продовженні і повному дотриманні спільного всеохопного плану дій.

В середу міністр оборони Саудівської Аравії заявив Маттісу: «Ми дуже високо оцінюємло лідерство президента Трампа».

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