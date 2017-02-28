Трамп уперше виступить у Конгресі: на першому місці у президента - бюджетні пріоритети США

Законодавці вимагають від президента Трампа підтвердити зовнішні зобов'язання США

Представники Білого дому заявили, що виступ президента Дональда Трампа на спільному засіданні обох палат Конгресу США буде націлений на вирішення «реальних проблем реальних людей».



«Президент запевнить їх, що допомога скоро буде надана», - заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації.



Тим часом сам Дональд Трамп пообіцяв американцям ліквідувати «хаос», який він успадкував, ставши президентом США.



Трамп дав попереднє уявлення про свій виступ в інтерв'ю консервативному Інтернет-порталу Breitbart News, який часто схвально висловлюється про позицію президента.



В інтерв'ю Трамп висловив невдоволення з найрізноманітніших приводів, але був налаштований оптимістично.



«Ми все виправимо, - сказав він. - Найважливіше, що ми все виправимо».



При цьому він змалював похмуру картину стану справ держави, який, за його словами, він успадкував, коли вступив у Білий дім 20 січня.



«Хаос у всьому, чи то Близький Схід або [реформа охорони здоров'я] Obamacare, вартість якої вийшла з-під контролю, і багато іншого, - сказав Трамп. - Ситуація зовсім не така, як люди вважали раніше, і вони це розуміють».



Президент згадав кілька проблем в сфері закордонної політики і внутрішньої безпеки, які викликають у нього особливе занепокоєння.



«На Близькому Сході хаос, - сказав Трамп. - Північна Корея вступає на дуже небезпечну територію. Північна Корея - це хаос. Наші кордони - це повна катастрофа. Наші торговельні угоди вкрай погані. Таке відчуття, ніби переговори щодо них вели діти. Ми їх теж справимо. Obamacare в жахливому стані - зростання витрат доходить до 116 відсотків».



«Наші збройні сили виснажені, - продовжив він. - Наша техніка стара і зношена, а нам потрібно, щоб у нас були найкращі збройні сили, які коли-небудь були у США».



Але врешті-решт він висловив упевненість у своїй здатності вирішити ці проблеми.



«У нас буде чудова система національної безпеки, - сказав він. - Буде краща техніка, кращі збройні сили в нашій історії, і вони будуть кращими в світі».



Трамп повідомив, що в своєму виступі перед Конгресом він буде говорити про податки, економіку в цілому, військові витрати і охорону кордонів.



«Ми будемо говорити про Obamacare, про те, що ми будемо робити з катастрофою під назвою Obamacare, тому що це повна катастрофа», - додав він.



Американські законодавці від обох політичних партій вважають, що президент Трамп повинен підтвердити давні міжнародні зобов'язання Америки в своєму першому виступі перед Конгресом.



Хоча більша частина промови буде присвячена внутрішньополітичним питанням, законодавці хочуть, щоб президент також зупинився на позиціях Америки на світовій арені.



Республіканський сенатор Джон Тун висловив надію, що президент Трамп визначить наступні кроки в питанні про реформу охорони здоров'я. У той же час він заявив «Голосу Америки», що міжнародні проблеми також заслуговують на увагу.



«Якщо він підтвердить нашу рішучу прихильність трансатлантичних альянсів і особливо НАТО, це буде дуже хороша новина для наших європейських союзників і наших військових у всьому світі», - сказав Тун.



З ним погоджується демократ Кріс Ван Голлен.



«Він повинен чітко дати зрозуміти, що США виступають за дотримання прав людини в усьому світі, що він буде підтримувати наших союзників, що ми не будемо співпрацювати з російськими», - вказав Ван Голлен.



За день до виступу Трампа Білий дім вніс пропозицію про значне збільшення (на $54 млрд) військових витрат США.

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