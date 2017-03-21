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У Білому домі готують офіс для доньки президента Трампа

  • Голос Америки
Іванка Трамп-Кушнер і президент Дональд Трамп

Іванка Трамп-Кушнер і президент Дональд Трамп

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Іванка Трамп відіграватиме роль в адміністрації президента Дональда Трампа

Старша донька президента Дональда Трампа - Іванка Кушнер - матиме офіс у Білому домі.

Про це повідомляють в адміністрації президента США.

Іванка працюватиме у «Західному крилі» - епіцентрі виконавчої влади США. За повідомленням її адвоката Джеймі Ґорліка, Іванка не матиме ані офіційної посади, ані урядової зарплати, проте дотримуватиметься всіх правил етики, які стосуються урядових працівників.

Іванка із сім’єю

Іванка із сім’єю

Також офіційно підтверджено, що донька президента Трампа матиме доступ до секретної інформації.

В оприлюдненій Іванкою заяві, зазначається, що вона надалі пропонуватиме своєму батькові «відверті поради» та консультації, як це вона робила все своє життя».

35-річна Іванка Трамп-Кушнер володіє власним брендом одягу.

У Білому домі вона приєднається до свого чоловіка Джареда Кушнера, якого призначили старшим радником президента. Подружжя переїхало у Вашингтон з своїми малими дітьми. Іванка вже дала зрозуміти, що її цікавлять питання оплачуваної відпустки по догляду за новонародженими та опіки над дітьми.

З часу інавгурації у січні Іванка відвідує зустрічі зі світовими лідерами: зокрема, вона була присутня на розмовах її батька з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та минулого тижня з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

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