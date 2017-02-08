Трамп вступився за свою доньку у Twitter перед гігантом модної індустрії США

​Акції американського рітейлера модного одягу вищого цінового сегменту Nordstrom тимчасово пішли до низу після того, як президент США Дональд Трамп у своєму Twitter розкритикував компанію за рішення зняти з продажу товари бренду його доньки Іванки Трамп.

З моєю донькою Іванкою повелись несправедливо у компанії Nordstrom. Вона прекрасна людина і завжди підштовхує мене робити правильні речі!

"З моєю донькою Іванкою повелись несправедливо у компанії Nordstrom. Вона прекрасна людина і завжди підштовхує мене робити правильні речі!", - написав Трамп у Twitter.

Після цього твіта акції компанії дещо пішли вниз, але швидко вирівняли курс. Хоча достеменного зв'язку між повідомленням президента та курсом акцій компанії немає, раніше заяви Трампа, зроблені у Twitter, позначались на курсі компаній, які він критикував, наприклад авіаубудівників та ін.

Трамп публічно тисне на Nordstrom, щоб компанія дала його донці заробити гроші. Це не можна ні прийняти, ні захистити від критики

Твіт президента США викликав осуд з боку коментаторів.

"Трамп публічно тисне на Nordstrom, щоб компанія дала його донці заробити гроші. Це не можна ні прийняти, ні захистити від критики", - твітує один з популярних американських блогерів.

"У відповідь на напад з боку президента я щойно придбав подарункову картку на сайті Nordstrom", - твітує Говард Вольфсон з Bloomberg Foundation.

Напередодні рітейлер одягу, взуття та аксесуарів вищого цінового сегменту Nordstrom відмовилась продавати колекцію одягу від доньки президента США, Іванки Трамп. Компанія, яка спеціалізується на продажу товарів класу "люкс" має понад 300 магазинів у США та понад 70 000 співробітників.

Компанія, мотивувала своє рішення низьким продажам, проте Іванка тривалий час була мішенню критиків її батька. Активісти закликали покупців бойкотувати її товари та звертались до компанії Nordstrom із відкритими листами. Напередодні припинення співпраці із Іванкою компанія розіслала своїм працівникам лист, у якому наголосила на важливості внеску іммігрантів в успіх компанії. Як відомо, Дональд Трамп раніше видав указ про тимчасове обмеження в'їзду до США з країн, які вважаються його урядом джерелом терористичної загрози.

Іванка Трамп та її родина раніше ставали мішенню особистих атак з боку критиків її батька. Раніше ЗМІ США обійшло відео того, як просто під час перельоту на борту літака Іванку насварив один із пасажирів, якому неподобався її батько Дональд Трамп.

Іванка Трамп вважається активним захисником прав жінок. Тривалий час їй пророкували певну роль в адміністрації її батька, ходили чутки, що вона може навіть переїхати до Білого дому.

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