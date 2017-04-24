Трамп привітав американську астронавтку з встановленням рекорду перебування в космосі

Пеґґі Вітсон провела на навколоземній орбіті 534 дні





Президент Трамп привітав американську астронавтку Пеґґі Вітсон, яка знаходиться на МКС і в понеділок встановила рекорд перебування в космосі: вона провела на орбіті 534 дні - більше, ніж будь-який американський астронавт.

Розмова Дональда Трампа і його дочки Іванки з Пеґґі Вітсон проходила в режимі відеоконференції.

«П'ятсот тридцять чотири дні ... Це неймовірний рекорд», - сказав президент Трамп, перебуваючи в Овальному кабінеті Білого дому.

«Від імені нашої країни, а відверто кажучи - від імені всього світу - я хотів би Вас привітати».

57-річна Вітсон має найбільший досвід серед американських астронавтів-жінок. Повернутися на Землю вона повинна в вересні; до цього моменту вона проведе в космосі 666 днів (ця цифра включає всі три її космічні польоти).



В даний час Пеґґі Вітсон очолює міжнародний космічний екіпаж, до складу якого входять американський астронавт Фішер, француз Піску та російські космонавти Новицький і Юрчихин.

Дивіться також: Корисні рецепти для українців від бельгійського фуражира і травника із Лос-Анджелеса