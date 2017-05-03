Заява державного секретаря Рекса Тіллерсона з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Заява для преси

Рекс Тіллерсон

Державний секретар США

Вашингтон, округ Колумбія

3 травня 2017 року

Сьогодні у Всесвітній день свободи преси ми знову підтверджуємо нашу прихильність просуванню основоположних принципів вільної преси по всьому світу. Ми шануємо тих чоловіків і жінок, які працюють, не покладаючи рук, часто з великим ризиком для того, щоб розповісти історії, які ми інакше не змогли б почути. Вони - вартові демократичних цінностей та ідеалів.

Сполучені Штати мають великий досвід у підтримці та захисті свободи преси. Державний департамент США пропонує численні програми розвитку та обмінів для представників засобів масової інформації, підтримує вільний потік інформації та ідей в Інтернеті, а також надає інструменти і ресурси, необхідні для безпеки журналістів.

Етичне і прозоре висвітлення подій в ЗМІ - основа для вільного і відкритого суспільства. Це сприяє підвищенню відповідальності та дає поштовх до громадських обговорень. Суспільства, побудовані на ефективному управлінні, сильному громадянському суспільстві, а також відкритій і вільній пресі є більш процвітаючими, стабільними і безпечними.

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Заяву з нагоди Всесвітього дня оприлюднило також Посольство США в Україні. У ній читаємо:

Щороку, 3 травня, Сполучені Штати Америки приєднуються до інших країн світу, аби відзначити Всесвітній день свободи преси. Таким чином ми підтримуємо тих по всьому світу, для кого свобода висловлювання та преси залишаються під загрозою. Сьогодні ми також дякуємо українським журналістам, чиї голоси прозвучали у цьому відео, аби нагадати усім нам, наскільки дійсно важливі ці свободи: