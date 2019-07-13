Уряд США просить Конгрес дозволити нові запозичення

Уряд США потребуватиме більше позик, ніж очікувалось. Про це йдеться у листі міністра фінансів США Стівена Мнучина до Конгресу.

В листі адресованому спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та керівництву Сенату, Мнучин вказує, що грошей може не вистачити на фінансування зобов'язань вже у вересні, що ризикує призвести до дефолту за державним боргом.

"На основі нових прогнозів, існує сценарій, коли гроші закінчаться на початку вересня, перед тим, як Конгрес повернеться до роботи", - йдеться в листі.

Мнучин звертається до Конгресу з проханням дозволити урядові здіснити нові запозичення і проголосувати за це ще до початку парламентських канікул у серпні.

Пелосі та Мнучин вже обговорювали можливість якомога раніше почати узгодження підняття ліміту на позики.

Обмеження на борг США наразі становить 22 трильйони доларів. Цей ліміт було знято в рамках домовленості про бюджет 2018 року і поновлено в березні цього року.

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