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Bloomberg: війна в Україні відкинула економіку РФ на 4 роки назад
Через війну в Україні, російська економіка повернулась до 2018 року, згідно з оцінками Bloomberg Economics.
12 експертів, яких опитало видання, вказали, що економіка Росії впала приблизно на 4,7% в другому кварталі 2022 року, порівняно до цього періоду минулого року, дещо більше, ніж 4,3% падіння, яке оприлюднила російська офіційна статистика.
Це падіння менше, ніж 9-10% падіння, яке раніше передбачали експерти, опитані виданням.
Росія "скасувала чотири роки зростання, повернулась до 2018 року за обсягом в другому кварталі", вважає економіст Bloomberg Александр Ісаков.
Науковці Єльського університету піддають сумніву офіційну статистику, оприлюднену Кремлем. Вони вважають, що позитивні статистичні дані, які озвучує Росія – не більш як пропаганда і закликають не вірити офіційній статистиці Кремля.
"Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману багатьох у ЗМІ, - вказав в коментарі Голосу Америки професор Джеффрі Сонненфельд, президент Інституту лідерства Єльського університету. Наприклад, вони вказують, що ринок цінних паперів обвалився на 60%, що жахливо. Але чому не 100% – адже зараз неможливо продати акції іноземцю, а лише іноземці залишились серед власників акцій, бо росіяни вийшли. Те ж саме з валютою – справжнього ринку немає.
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МЕА: видобуток нафти в Росії знизиться на 20% до початку 2023 року
Видобуток нафти у Росії скоротиться на 20% після набрання чинності заборони на її європейські поставки у грудні 2022 року. Зараз Росія видобуває на день лише на 3% менше нафти, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, повідомляють агентство Bloomberg і газета The Guardian із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.
Згідно зі звітом МЕА, близько 2,3 мільйона барелів російської нафти і нафтопродуктів на день «доведеться знайти новий дім» після вступу в дію ембарго Євросоюзу на їхній імпорт. З 5 грудня 2022 року Євросоюз планує значно скоротити закупівлю російської нафти.
У липні Росія щодня добувала близько 10,8 мільйона барелів нафти. Це на 0,31 мільйона менше, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, підрахували в МЕА.
При цьому через санкції, які були накладені на Росію у відповідь на її агресію, експорт нафти і нафтопродуктів із Росії до Європи, США, Японії та Південної Кореї скоротився майже на 2,2 мільйона барелів на день. Однак перенаправлення потоків до Індії, Китаю, Туреччини та інших країн, а також сезонно вищий внутрішній попит пом’якшив втрати.
У червні 2022 року Китай вперше випередив Євросоюз як найбільший імпортер російської нафти. Згідно з звітом МЕА, Китай імпортував 2,1 мільйона барелів на день порівняно з 1,8 мільйона барелів, які закуповував Євросоюз за той же період.
МЕА дійшло висновку, що санкції щодо Росії мають «обмежений ефект». У липні 2022 року Росія отримала 19 мільярдів доларів від продажу нафти, у червні – 21 мільярд доларів, йдеться у звіті агентства.
Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.
- Голос Америки
Військові Повітряно-десантної 101-ї дивізі США повертаються до Європи
Після 80 років, військові 101-ї повітряно-десантної дивізії повертаються до Європи, повідомило представництво США в НАТО в четвер.
Військові дивізії прибувають до Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини для того, щоб "запевнити союзників і стримувати наших супротивників". До Європи прибуде приблизно 2400 військових, йдеться в повідомленні.
Союзники по НАТО домовились про посилення оборони східного флангу НАТО під час саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня. Тоді президент США Джо Байден оголосив про плани США збільшити кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії.
Щоб зміцнити оборону Європи, США також планують надіслати два F-35 до Великої Британії, співпрацюватимуть із Німеччиною та Італією в сфері зміцнення оборони. Також, вказав Байден, США збільшать кількість американських кораблів на базі Рота в Іспанії з 4 до 6.
ООН: ситуація на атомних об'єктах України викликає все більшу тривогу
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії заявив у четвер, що експерти його агентства дійшли попереднього висновку про відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці після обстрілу навколо великої атомної станції на півдні України, але він попередив, що це “може змінитися у будь-який момент".
“Ми, безперечно, всі можемо погодитися з тим, що будь-яка ядерна катастрофа є неприйнятною, і тому запобігання їй має бути нашою головною метою”, — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час відеобрифінгу в Раді Безпеки ООН.
"Для досягнення цього я прошу, щоб обидві сторони співпрацювали з МАГАТЕ і дозволили місії на Запорізькій атомній електростанції почати працювати якомога швидше", - сказав він.
Гроссі зазначив, що останнім часом ситуація на ядерних об'єктах України, зокрема на Запорізькій АЕС, "швидко погіршується, аж до дуже тривожної".
Команда Агентства ООН з ядерного нагляду з червня намагається направити технічну місію для перевірки Запорізького майданчика. Це найбільша атомна електростанція в Європі.
"Але, на жаль, через політичні чинники та інші міркування це було неможливо, - сказав він. - Ми бачили, що сталося протягом останніх двох місяців; ми не можемо дозволити таким факторам більше затримувати нас”.
Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня, розмістивши там війська та залишивши український персонал для керування нею.
Україна та Росія звинувачують одна одну в обстрілах навколо місця з 6 серпня, включаючи повідомлення про нові обстріли раніше в четвер.
Глава МАГАТЕ Гроссі заявив, що йому та його експертам необхідно терміново вирушити до Запоріжжя, щоб оцінити фізичні пошкодження об’єктів, оцінити умови роботи персоналу диспетчерської та провести технічне обслуговування всього обладнання МАГАТЕ для захисту.
"Місія на майданчику також дозволить нам виконувати термінові гарантійні дії – перевірку статусу реакторів та запасів ядерних матеріалів, включаючи сховище свіжого та відпрацьованого палива, де ми зараз не маємо дистанційної передачі даних спостереження", - сказав він.
МАГАТЕ потребує дозволу та допомоги України та Росії, щоб дістатися до Запоріжжя, бо станція розташована на території, яку зараз контролюють російські війська.
"Ми готові надати місії всю необхідну допомогу та сприяти її пересуванням через контрольовану Україною територію", - сказав Раді посол України Сергій Кислиця.
Посол Росії Василь Небензя заявив, що його уряд сподівається, що місія МАГАТЕ в Запоріжжі відбудеться найближчим часом.
Демілітаризована зона
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони використовувати «здоровий глузд і розум» і не атакувати регіон. У своїй заяві в четвер він закликав їх негайно припинити військові дії поблизу атомної станції, а також вивести будь-який військовий персонал і обладнання з місця.
"Цей об'єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції", - попередив Гутерріш.
За його словами, сторони повинні терміново домовитися про периметр демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території.
«Росія не використовує з цією метою цивільну інфраструктуру, не згадуючи ядерні об’єкти, - сказав Небензя Раді Безпеки, відхиляючи пропозицію глави ООН. - Це тактика українських збройних сил».
Український посол заявив, що обстріл Москвою Запоріжжя мав більшу мету.
"Плани Росії щодо Запорізької АЕС спрямовані на відключення її від енергосистеми України та відключення електроенергії на півдні країни", - сказав Кислиця.
Сполучені Штати закликали Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль над Запоріжжям.
Бонні Дженкінс, заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, також висловила підтримку пропозиції України щодо створення демілітаризованої зони навколо АЕС і місії МАГАТЕ.
"Цей візит не може більше чекати", - сказала вона членам ради.
Китай втрачає партнерів у Європі, виправдовуючи російську війну в Україні
Естонія і Латвія оголосили 11 серпня про припинення участі в групі співпраці країн Центральної та Східної Європи з Китаєм на тлі більшої настороженості європейців антизахідною китайською риторикою.
Російська війна в Україні залишається одним з предметів розходжень між Європою і Китаєм.
В той час як європейці фактично одностайно засудили Москву за напад і допомагають Україні, Китай уникає критики Росії, а китайські ЗМІ та офіційні представники Пекіна повторюють московські виправдання російського вторгнення на українську землю.
Естонія не відвідала жодну з зустрічей формату після саміту у лютому.
Китайський посол у Москві Чжан Ханьхуей цього тижня в інтерв’ю російському державному інформагентству ТАСС називав Захід і США «головним ініціатором і розпалювачем української кризи» та критикував західні санкції щодо Росії і засуджував міжнародну військову допомогу Україні.
Міністерства закордонних справ Естонії і Латвії в офіційних повідомленнях не називають причини демонстративного кроку, але Рига вказує, що він пов’язаний з «теперішніми пріоритетами латвійської закордонної і торговельної політики».
З Таллінна окремо підкреслюють, що «Естонія не відвідала жодну з зустрічей формату після саміту у лютому», коли Росія почала нове вторгнення в Україні.
Ще минулого року від участі в роботі тієї європейської групи взаємодії з Китаєм, яка спочатку нараховувала 17 держав, відмовилася Литва.
Тоді литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ладсберґіс у поясненні виданню Politico.eu закликав і інші країни ЄС зосередитися на «більш об’єднуючому, а тому значно ефективнішому форматі», коли з Китаєм розмовляють всі 27 країн Європейського Союзу.
Європейський Союз і Китай залишаються важливими торговельними партнерами, але однією з ознак стриманості у відносинах стало те, що ЄС досі тримає у замороженому стані укладений наприкінці 2020 року договір про економічну співпрацю та інвестиції.
Європейський парламент зупинив ратифікацію договору після того, як у березні 2021 року Китай наклав санкції на європейських політиків та на низку установ у відповідь на західні санкції щодо китайських посадовців, звинувачених у причетності до дій щодо уйгурської меншини в Китаї.
На початку 2022 року Китай заборонив імпорт з Литви після того, як Вільнюс дозволив відкрити у себе представництво Тайваню.
«Діалог глухих»
Президент Європейської ради Шарль Мішель у квітні закликав Пекін «допомогти покласти край війні в Україні» і наголошував, що «Китай не може не помічати порушення Росією міжнародних законів».
Верховний представник ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Жозеп Боррель назвав квітневу розмову з китайською стороною «діалогом глухих» після того, як представники Пекіна відмовилися пообіцяти, що Китай не допомагатиме Росії у війні проти України.
Президент Росії Путін побував у Пекіні 4 лютого 2022 року, коли російська армія готувалась до вторгнення в Україну.
У спільній заяві за результатами зустрічі Путіна і китайського керівника Сі Цзіньпіня Україна не згадана, але там було вказано, що «сторони заперечують проти подальшого розширення НАТО» і закликають Північноатлантичний альянс «поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн» і право «мирного розвитку інших держав».
У тій заяві також багато місця було відведено закидам на адресу США.
Москва називала застереження проти розширення НАТО серед головних приводів вторгнення в Україну, але президент Путін ще більше наголошував на інших виправданнях, заявляючи, що Україна не має права на державність, оскільки українці на його думку не є народом, а українські землі за його словами належали російській імперії.
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