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Макрон може отримати найбільшу парламентську більшість з часів де Голя. Явка рекордно низька.

Явка виборців у другому турі парламентських виборів у Франції, які проходять в неділю, станом на 17:00 за місцевим часом склала 35,33 відсотка, на 10 відсотків нижче, ніж у 2012, повідомило МВС країни. Це рекордно низькі показники.

Тиждень тому, у першому раунді перемогла партія новообраного президента Емануеля Макрона Республіка Вперед. Очікується, що ця політична сила візьме від 75 до 80 відсотків крісел у нижній палаті Парламенту. Макрон обіцяє очистити французьку політку та відновити другу найбільшу в Європі економіку. Низька явка, втім, кажуть експерти, є ознакою того, що виборці втомились від кількох місяців кампанії та розчарування від політики та інтриг, які можуть, на їх думку, зашкодити Макрону провести заявлені реформи.

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