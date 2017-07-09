Ірак оголосив про перемогу над ІГІЛ після звільнення Мосула

Ірак оголосив про перемогу над «Ісламською державою», після того, як його армія повністю взяла під контроль місто Мосул. «Головнокомандувач збройними силами прем'єр-міністр Хайдер Абаді прибув в звільнений місто Мосул і привітав бійців і іракський народ з великою перемогою», - йдеться в заяві адміністрації Абаді, оприлюдненому в неділю.

Однак, незважаючи на святковий настрій, коли з'явилося повідомлення адміністрації, в Мосулі і раніше була чутна стрілянина, і наносилися повітряні удари.

Іракські офіційні особи за останні тижні кілька разів пророкували поразку «Ісламської держави», в той час як військові скоротили територію бойовиків до невеликого району в Старому Мосулі біля річки Тигр. Однак в останні дні просування військ сповільнилося.

Іракські війська використовували повітряні удари і наземну підтримку коаліції для розвитку наступу з метою повернення Мосула, який став найбільшим містом, захопленим «Ісламським державою» три роки тому, коли ця радикальна угрупування оголосило про створення халіфату на території суміжних районів Іраку і Сирії.

В результаті восьмимісячних зіткнень була зруйнована велика частина Старого Мосула, включаючи історичну 850-річну мечеть Ан-Нурі і її похилений мінарет, які недавно були підірвані джихадистами.