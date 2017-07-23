Новий Директор з комунікацій Білого дому обіцяє боротися зі зливами інформації

Ентоні Скарамуччі, новопризначений Директор з комунікацій Білого дому заявив у неділю, що одним з його першочергових завдань стане зупинка зливів інформації. Якщо ці зливи не припиняться, пообіцяв він, члени його команди будуть звільнені.

«Якщо ми не зупинемо ці зливи, а я бізнесмен, я вдамся до жорстких кроків, щоб припинити ці зливи», - заявиви Скарамуччі і нтерв'ю каналу Fox News в неділю.

В іншій програмі Face the Nation каналу CBS він назвав дії тих, хто зливає інформацію, «анти-американськими». Він планує вже у понеділок обговорити це питання зі своєю командою.