Реформи в Україні перевершили очікування - Гербст

"Оцінювати реформи в Україні – це як відповідати на тест Роршаха" (психодіагностичний тест, коли опитуваному пропонується розшифрувати зображення з чорнильних плям - ГА), - зазначив в своїй публікації голова Центру Євразії Atlantic Council та колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Унікально, що в Україні після Майдану є група зацікавлених, молодих, нетерплячих лідерів, які ніколи не були частиною старих еліт

​Переважно, існує декілька оцінок українських реформ. "Для пропагандистів Кремля і їх свідомих, чи несвідомих послідовників на Заході, Україна є невиправно корумпованою. Для молодих реформаторів в Україні та тих, хто бажає країні добра, прогрес є болісно повільним і завжди загрожує розвернутись. А для керівництва України і для тих, кого найбільше непокоїть захист країни від московської агресії, країна досягла виняткового прогресу в дуже складних умовах", - зазначає Гербст.

На думку Гербста, остаточна оцінка є радше позитивною.

"Унікально, що в Україні після Майдану є група зацікавлених, молодих, нетерплячих лідерів, які ніколи не були частиною старих еліт. Вони змогли здобути представництво в Раді і очолити громадянське суспільство, яке, на відміну від часів після Помаранчевої революції, залишається мобілізованим. Дякі з них обійняли посади міністрів і заступників міністрів".

За останні три роки, молоді реформатори та західна спільнота сформували природній альянс у просуванні інтенсивних реформ. Це мало вражаючий успіх

Саме ці люди є рушієм швидких та глибоких реформ, відзначає Гербст, адже на відміну від найвищого керівництва, ця група, загалом, не процвітала за часів старої системи, і не бачить необхідності йти з нею на домовленості.



"Є також західна спільнота: Сполучені Штати, Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк – всі підтримують реформи. Вони розуміють, що люди на Майдані чітко висловили своє бажання створити відкрите демократичне суспільство і готові допомогти їм. Вони стали потужними прибічниками реформ, надаючи технічні поради і фінансову допомогу, обумовлену проходженням реформ".



За останні три роки, молоді реформатори та західна спільнота сформували природній альянс у просуванні інтенсивних реформ. Це мало вражаючий успіх, пише дослідник, наголошуючи, що Україна:

перейшла до ринкових цін на газ, скоротивши річний дефіцит бюджету на 8 мільярдів доларів, шляхом усунення найбільших зловживань;

шляхом усунення найбільших зловживань; закрила більше вісімдесяти корумпованих банків ; та

; та створила прозору систему закупівель Pro-Zorro для викорінення корупції в урядових закупівлях.

Діяльність уряду України насправді набагато краще, ніж її публічно описують. Вона перевищила очікування деяких недостатньою поінформованих спостерігачів, включно з тими в міжнародних фінансових установах

Прем'єр-міністр Гройсман зміг довести, що він є самостійним державником, зазначає Гербст, адже саме Гройсман очолив остаточне затвердження реформи цін на газ, введення електронних декларацій і рішення стосовно ПриватБанку.

З наближенням парламентських виборів, дехто каже, що реформи добігають кінця і старі інтереси протидіють прогресу. На користь цього свідчить нове законодавство, яке вимагає від керівників неурядових організацій надавати детальну інформацію громадськості про свої активи, а також зменшення залучення реформаторів до нагляду за діяльністю Антикорупційного бюро та державних компаній. Вони вказують і на нестачу прогресу в боротьбі з судовою корупцією.

Критики мають рацію. Однак, навіть зараз зарано впадати у відчай, зазначає Гербст. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вживає героїчних кроків, щоб перетворити застарілу систему, уряд добивається значних результатів у пенсійній реформі.

Іншими словами, діяльність уряду України насправді набагато краща, ніж її публічно описують. Вона перевищила очікування деяких недостатньою поінформованих спостерігачів, включаючи тим у міжнародних фінансових установах.

Так, прогрес міг бути істотнішим, але він є суттєвим, завдяки уряду, молодим реформаторам та західним друзям, робить висновок Гербст.

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