Пенс відкинув припущення, що має намір балотуватись в президенти у 2020

Віце-президент США Майк Пенс в неділю відкинув припущення газети New York Times про те, що він розглядає можливість висунення своєї кандидатури на пост президента в 2020 році, назвавши їх «негідними і образливими».

«Твердження, що містяться в цій статті, є категорично невірними і являють собою чергову спробу ЗМІ внести розкол в цю адміністрацію», - йдеться в заяві Пенса.

У статті The New York Times говорилося, що деякі республіканці створюють «тіньовий передвиборний штаб» кампанії 2020 року, і президент Дональд Трамп брати участь в ній не буде. Видання стверджувало, що кілька радників Пенса «вже натякали партійним спонсорам, що він планує брати участь у виборах, якщо Трамп не балотуватиметься».

Пенс назвав цю статтю фейковими новинами та зазначив, що вся команда цілком зосереджена на просуванні програми Трампа та буде домагатися його перемоги у 2020 році. «Будь-яке інше припущення є сміхотворним та абсурдним», - зазначив Пенс.

Старша радниця Білого дому Келіен Конвей в неділю також відкинула припущення щодо президентських амбіцій Пенса.

Конвей сказала в інтервю каналу ABC, що Трамп планує бути на посаді президента два терміни, і що у неї нема жодних занепокоєнь, що Пенс організовує свою власну «тіньову кампанію».

«Це абсолютна правда, що віце-президент готується до виборів 2020 – це перевиборів його у якості віце-президента…Віце-президент Пенс дуже лояльний, шанобливий та надзвичайно ефективний віце-президент», - додала радниця.