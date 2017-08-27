Тіллерсон назвав новий запуск північнокорейських ракет провокацією проти США

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив у неділю, що новий запуск північнокорейських балістичних ракет, який здійснили напередодні, є провокацією, але США продовжать пошуки мирного врегулювання.

«Ми розглядаємо це як провокацію проти США і наших союзників, – заявив Тіллерсон в інтерв’ю телеканалові Fox News. – Ми продовжимо нашу кампанію мирного тиску, як я її характеризую, будемо працювати з нашими союзниками, працювати з Китаєм, щоб зрозуміти, чи можемо ми посадити режим у Пхеньяні за стіл переговорів».

26 серпня Північна Корея здійснила нові пуски ракет – як уважають, найімовірніше, балістичних малої далекосяжності.

Ракети були запущені зі східного узбережжя країни в Японське море.

Об’єднане управління начальників штабів Збройних сил Південної Кореї повідомило, що ракети пролетіли в бік моря близько 250 кілометрів.

Тихоокеанське командування США заявило, що спостерегло пуски трьох балістичних ракет малої далекосяжності, причому одна з них вибухнула відразу після старту, ще дві, як заявляли спершу, зазнали невдачі в польоті. Пізніше військові США уточнили, що дві ракети дійсно подолали 250 кілометрів.

За словами військових США, ракети не були націлені на американський острів Гуам у Тихому океані, що його недавно погрожував обстріляти Пхеньян.

На початку цього місяця напруженість у відносинах Пхеньяна та Вашингтона зросла, і президент США Дональд Трамп пообіцяв зустріти ймовірну агресію Північної Кореї «вогнем і люттю».