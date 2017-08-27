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Спікер Раян не згоден з рішенням Трампа помилувати Арпайо

  • Голос Америки

Спікер Палати представників Пол Раян висловив незгоду з рішенням президента Дональда Трампа помилувати колишнього шерифа з Арізони Джо Арпайо, який менше місяця назад був визнаний винним у кримінальній справі, пов'язаній з політикою «расового профілювання», що проводиться його департаментом.

«Співробітники правоохоронних органів несуть особливу відповідальність за дотримання прав усіх громадян США. Ми не повинні нікому дозволяти вважати, що міра відповідальності применшується в результаті цього помилування », - заявив представник Райана Даг Андерс.

Обидва республіканських сенатора від Арізони, Джон Маккейн і Джефф Флейк, засудили рішення президента.

У заяві Білого дому, поширеній в п'ятницю, говориться: «Перебуваючи на посаді шерифа Арпайо продовжував справу свого життя - захищав громадськість від бід у вигляді злочинності та нелегальної імміграції. Шерифу Джо Арпайо 85 років, і після більш ніж півстоліття чудовою служби нашій країні він є гідним кандидатом на президентське помилування».

Прихильники Арпайо називають його найсуворішим шерифом Америки. Будучи шерифом округу Марікопа, штат Арізона, Арпайо був затятим прихильником жорстких заходів щодо нелегальних іммігрантів. У липні він був визнаний винним у неповазі до суду через відмову виконати рішення окружного суду від 2011 року. Суддя зажадав припинити патрулювання на дорогах, спрямоване на виявлення нелегальних іммігрантів.

Радник Трампа з питань внутрішньої безпеки Томас Боссерт сказав, виступаючи по телеканалу ABC, що помилування Арпайо було «абсолютно чесним» і що «майже кожна сучасна президент рано чи пізно приймає рішення про помилування, що викликає суперечки».

Американська спілка адвокатів – національне об’єднання адвокатів та представників юридичної професії – в офіційній заяві висловила своє розчарування вчинком президента, який, як кажуть юристи, підриває громадську довіру до системи правосуддя США. В Спілці кажуть, що Арпайо «не підкорився рішенню судів та порушив права людей, яких він присягнувся захищати», замінивши букву закону своєю власною інтерпретацією правосуддя.

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