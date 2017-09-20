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Наживо: Виступ Петра Порошенка на Генеральній асамблеї ООН
10 хвилин тому
Виступ президента України Петра Порошенка на Генеральній Асамблеї ООН. Наживо:
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