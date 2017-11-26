Зафісковано рекордні продажі зброї у США

Ця Чорна П’ятниця (п’ятниця після Дня Подяки) побила національні рекорди з продажу зброї у Сполучених Штатах. До ФБР надійшло 200 тисяч запитів на перевірку кримінальної історії. Це необхідна умова для продажу зброї у ліцензованих крамницях. Експерти, втім кажуть, кількість проданої зброї може бути навіть більшою, оскільки покупець за один раз може придбати кілька одиниць зброї.

Лише минулого тижня міністр юстиції Джефф Сешнс через останні випадки масової стрілянини наказав повноцінно переглянути систему продажу зброї у США. Останній гучний випадок стався на початку цього місяця. Ветеран Армії США убив 25 людей під час недільної служби у церкві містечка Сазерленд Спрінгс. Він придбав зброю попри виключення з армії та звинувачення у домашньому насильстві. Людям з такою кримінальною історією продаж зброї заборонений.