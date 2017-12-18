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Президент Трамп оголошує нову стратегію з національної безпеки. Наживо з перекладом українською

  • Голос Америки

Дивіться промову президента США Трампа "Національна безпека США" наживо з перекладом українською:

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