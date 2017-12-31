Роугані: іранці мають право на протест, але мирний

Іранці мають право на протест, але він має бути мирним, заявив президент Ірану.

Заява Хасана Роугані з’явилася після того, як у його країні четверту добу поспіль тривають протести. Влада у відповідь блокує доступ до популярних соцмереж і застерігає мітингувальників від незаконних дій.

Роугані також розкритикував президента США Дональда Трампа за його повідомлення у Твіттері про протести. «Трамп забув, що ще кілька місяців тому називав іранців «терористами», — сказав президент Ірану.

Він також визнав, що громадське невдоволення стосується не лише поганого економічного стану, а й корупційних скандалів і прозорості уряду.

Раніше влада Ірану повідомила про арешт близько 200 протестувальників у Тегерані 30 грудня. Протести продовжуються 31 грудня в столиці Ірану і ще кількох містах, проте скільки саме людей беруть у них участь — наразі незрозуміло.

На відео, яке поширюють користувачі соцмереж видно, що поліція в центрі Тегерана застосувала водомети для розгону демонстрантів.

Тим часом, влада Ірану заблокувала доступ до популярних соцмереж. Користувачі заявили про неможливість користуватися Instagram і Telegram 31 грудня, через день після того, як двоє протестувальників загинули у місті Доруд на заході Ірану. Обидва сервіси є популярними серед іранців і зручними для призначення місць зустрічі демонстрантів, які висловлюють невдоволення ростом цін і невиконаними обіцянками президента Хасана Роугані щодо свободи слова і зборів.

28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. Цього ж дня, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах відбулися провладні мітинги.

31 грудня заступник губернатора іранської провінції Лорестан Хабіболла Ходжастепур підтвердив загибель 30 грудня двох демонстрантів у західному місті Доруд, однак заперечив причетність іранських силовиків до смертей протестувальників. Водночас у соцмережах очевидці повідомляли, що демонстрантів розстріляли іранські сили безпеки.

Протягом акцій десятки людей взяли під варту. Сполучені Штати засудили арешти, а американський президент Дональд Трамп попередив Тегеран про те, що «США уважно стежать за порушенням прав людини».

Речник МЗС Ірану Бахрам Гасемі 30 грудня заявив на державному телебаченні, що «іранський народ не несе відповідальності за брехливі і безпринципні висловлювання офіційних осіб США чи пана Трампа».

За останній період ціни на багато основних продуктів харчування зросли в Ірані на 40 відсотків. За даними центрального банку країни, інфляція становить близько 10 відсотків. Безробіття в цьому фінансовому році склало 12,4 відсотка, що майже на півтора відсотка більше, ніж торік. Із 80 мільйонів населення Ірану – близько 3,2 мільйони громадян є безробітними.