Конкурс із подарунками від Голосу Америки: «Як я дивлюсь програми Голосу Америки?»

Умови конкурсу:

Для участі у конкурсі необхідно бути підписаним на сторінку Голосу Америки у Фейсбуці та Ютубі. Поділіться цим постом у Фейсбуці. Зніміть на телефон відео моменту, коли ви дивитесь програми Голосу Америки (до 1 хвилини). Опублікуйте це відео у коментарях під постом про конкурс на сторінці Голосу Америки у Фейсбуці та надішліть на holos@voanews.com з темою «КОНКУРС» (в імейлі також вкажіть ваше ім’я у Фейсбуці). До участі у конкурсі приймаються відео, надіслані до 11 лютого. Команда Голосу Америки обере найкращі відео та публікуватиме їх на своїй сторінці у Фейсбуці протягом лютого та березня. Переможцями стануть автори відео, які отримають найбільшу кількість вподобань. Переможців буде оголошено на сторінці Голосу Америки у Фейсбуці 1 квітня.

Подарунки

1 місце - чашка, пляшка, сумка, футболка, парасолька та універсальна батарея Power Bank. 1 місце отримають автори трьох найпопулярніших відео.

2 місце – чашка, футболка, парасолька та сумка. 2 місце отримають три автори.

3 місце – чашка, сумка, футболка. 3 місце отримають три автори.

Як отримати подарунок?

Якщо ви стали одним з переможців, надішліть вашу поштову адресу та посилання на вашу сторінку у Фейсбуці на holos@voanews.com. На цю поштову адресу ми й надішлемо вам подарунок.