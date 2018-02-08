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Конкурс із подарунками від Голосу Америки: «Як я дивлюсь програми Голосу Америки?»
Умови конкурсу:
Подарунки
1 місце - чашка, пляшка, сумка, футболка, парасолька та універсальна батарея Power Bank. 1 місце отримають автори трьох найпопулярніших відео.
2 місце – чашка, футболка, парасолька та сумка. 2 місце отримають три автори.
3 місце – чашка, сумка, футболка. 3 місце отримають три автори.
Як отримати подарунок?
Якщо ви стали одним з переможців, надішліть вашу поштову адресу та посилання на вашу сторінку у Фейсбуці на holos@voanews.com. На цю поштову адресу ми й надішлемо вам подарунок.
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