Мета Росії - створити розбрат та хаос в США: президент Трамп

Президент Трамп заявив у неділю, що вважає, що Росія була надзвичайно успішною у підриві політичного ландшафту Сполучених Штатів шляхом втручання у вибори 2016 року.

«Метою Росії було створити розбрат, хаос та підірвати США. Зі всіма цими комітетськими слуханнями, розслідуваннями та ненавистю всередині (Республіканської) партії, їх успіх перевершив їх найсміливіші мрії. Вони надривають свої животи від сміху в Москві. Америка, порозумнішай!», - написав у неділю Президент у своєму Твітері.

У серії твітів президент також критично згадав про «російське розслідування». Він піддав критиці свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера, який напередодні у суботу заявив, що є неспростовні докази російського втручання у вибори, через день після того ,як спецпрокурор Мюллер висунув обвинувачення проти 13 громадян Росії та три російські компанії у веденні «інформаційної війни» для того, щоб підірвати президентські вибори та допомогти перемогти Трампу.

«Я ніколи не говорив, що Росія не втрутилась у вибори. Я сказав, це може бути Росія чи Китай, чи інша країна чи група, о може це був 180 кілограмовий геній, сидячи у себе в ліжку та граючи в комп’ютерні ігри». «Російська фальшивка у тому, що передвиборчий штаб Трампа вступив у змову з Росіє. Цього ніколи не було!», - написав президент.

Трамп також згадав, що Макмастер «забув сказати, що росіяни не вплинули чи змінили результати виборів 2016, а єдина змова, яка мала місце, це змова між Росією» та його опонента від демократів, колишнього Держсекретаря Гілларі Клінтон та інших демократів.