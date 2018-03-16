Українські багатії за мільйони доларів купують квартири у Маямі й отримують «грін-карти» - розслідування

Широкі пляжі, пальми й хмарочоси. Маямі – один із найдорожчих курортів у США, ціни на квартири тут сягають 30 мільйонів доларів. Дозволити собі тут жити може не кожен американець. А от українці купують тут нерухомість все частіше, до того ж елітну – розповідає уродженка Полтави, Марія Гармаш. Вона жила й працювала ріелтором у Нью-Йорку, а кілька років тому переїхала у Флориду.

Переважна більшість людей купує нерухомість у житлових комплексах класу люкс

"Дуже багато вихідців з України та Росії приїздять у Флориду відпочити, потім їм подобається клімат, гарна погода, життя біля океану, таке спокійне. Тому вони вирішують купувати собі нерухомість на першій лінії, на березі океану, з гарним доступом на приватний пляж, басейн, спортзал і спа. Переважна більшість людей купує нерухомість у житлових комплексах класу люкс, де вони можуть відчути себе особливими людьми", - розповідає агент з нерухомості Марія Гармаш-Бакума.

​Анастасія Сікар з Естонії, працює на ринку нерухомості Маямі сім років. Для нас вона проводить екскурсію одним із найдорожчих будинків у Маямі – Порше Дизайн Тауер. Елітний хмарочос популярний серед вихідців зі Східної Європи.

Сюди можна заїжджати на своїй машині в квартиру

"Основна родзинка цього будинку в тому, що сюди можна заїжджати на своїй машині в квартиру. Тобто ми зараз сидимо на 43-му поверсі, і у нас машини припарковані тут, у гаражі. Це зручно, модно, ноу-хау", - каже агент з нерухомості Анастасія Сікар.

Окрім цього, на кожному панорамному балконі – джакузі, розміром із невеликий басейн, вишуканий ремонт, чотири спальні й чотири ванні кімнати.

43 поверх, майже 400 квадратних метрів площі, всюди мармурова підлога, вид і на океан, і на центр Маямі водночас. Орендувати таку квартиру коштує 25 тисяч доларів, а купити – за 7,5 млн.

​Придбати нерухомість у США, тобто стати інвестором – це один зі способів отримати право на проживання – зелену картку, і в перспективі американське громадянство. Мінімальна інвестиція – півмільйона доларів, папери оформлюють два-три роки.

"І коли всі документи готові, в інвестора є можливість отримати візу EB5 на основі тих 500 тисяч доларів, які він поклав на купівлю квартири. Потім, коли цей строк проходить, два-три роки, людина отримує і квартиру, і візу EB5 і після цього може отримати грін-карту, і через 4 роки громадянство США", - розповідає агент з нерухомості Марія Гармаш-Бакума.

До цього ж, більшість покупців нерухомості у Маямі таким чином зберігають свої гроші, зароблені деінде, - каже Юлія Короткова, яка родом із Херсона, а в галузі нерухомості працює три роки. За її словами, в Маямі приїжджають лише у відпустку. Постійно живуть тут лише 20-40 відсотків власників квартир.​

Так би мовити, надійно запаркували гроші

"У більшості випадків ці люди купують тут квартири для безпеки своїх капіталовкладень. Ви самі знаєте, яка ситуація зараз у наших країнах. Сьогодні гроші є – завтра нема. Курс долара... А тут ви купили, у вас квартира є, ніхто її не забере. Так би мовити, надійно запаркували гроші", - каже Юлія.

Джерела фінансування перевіряють, однак обійти перевірки нескладно.​

Все від мільйона-плюс – перевіряється

"Два роки тому почали перевіряти гроші. Раніше не перевіряли, звідки, всім було байдуже, це добре для країни, хтось привіз кілька мільйонів доларів – кому яке діло, створили робочі місця. А зараз ввели новий закон, що все від мільйона-плюс – перевіряється. Але наші люди метикуваті. Багато трансакцій роблять частинами", - каже агент з нерухомості Юлія Короткова.

"Якщо ми говоримо про купівлю нерухомості за кеш, тобто це гроші, які людина має при собі, які не пов’язані із банками, то ніхто не питає абсолютно. Ця трансакція проходить дуже швидко, протягом 30 днів", - каже агент з нерухомості Марія Гармаш-Бакума.

Дмитро Якубович емігрував у США 24 роки тому. У Маямі має квартиру вартістю в понад мільйон доларів в популярному серед вихідців із пострадянських країн комплексі Біч Клаб. Серед його сусідів – не лише бізнесмени й політики.​

"Дуже багато заможних людей, часто у Санні Айлс видно людей із шоу-бізнесу... В тому ж домі, де живе Агутін, раніше була квартира у нинішнього мера Києва Кличка, наскільки я розумію... У наших домах відсотків 50, більша частина – російськомовні. Україна, Росія, в основному. І мені це подобається", - розповідає підприємець та голова ЖК Beach Club Дмитро Якубович.

Добре там, де нас нема, але в Маямі ми всюди

"В Маямі немає американців. Найбільша заслуга Маямі – це те, що воно так близько до Америки. Такий жарт ходить містом. Тому що тут більшість – з Латинської Америки і ми... Добре там, де нас нема, але в Маямі ми всюди", - каже агент з нерухомості Юлія Короткова.

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