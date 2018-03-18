Спостерігачі ОБСЄ не здійснюють моніторинг російських виборів в анексованому Криму

Спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не присутні на виборчих дільницях в анексованому Криму. Про це повідомив голова місії Ян Петерсен, вказують російські інформагенції.

«Ні, ми не ведемо спостереження в Криму, оскільки, як ви знаєте, в ОБСЄ немає консенсусу з питання Криму. Тому вести спостереження там не можна», – сказав Петерсен.

У січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан усіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов погрожував звільненням чиновникам, які закликають підлеглих не йти на вибори президента Росії.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту не визнавати результати виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про невизнання виборів президента Росії в Криму йдеться в декларації верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.

Вибори президента Росії проводять 18 березня 2018 року, в четверту річницю російської анексії Криму. Спеціально для того, щоб дві дати збіглися, в Росії змінили виборче законодавство – раніше передбачалося, що вибори мали відбутися в останню неділю березня, тобто 25 числа.

Росіяни можуть проголосувати за вісьмох кандидатів, але аналітики вважають, що ці вибори є фактичним перезатвердженням на новий шестирічний термін чинного російського лідера Володимира Путіна, який перебуває при владі вже 18 років. До виборів був недопущений Олексій Навальний – єдиний кандидат, який вів свою кампанію понад рік, ще від кінця 2016 року.

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