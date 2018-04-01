Великоднє послання папи Франциска: "Плодів миру просимо для України"

В цьогорічному Великодньому посланні «Місту та світові», виголошеному 1 квітня 2018 року з лоджії базиліки Святого Петра, Папа Франциск підніс молитву за мир, в тому числі в Україні.
"Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення", - проголосив Папа Римський.
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Він також попросив плодів миру для всього світу:
- "Починаючи від улюбленої та скривавленої Сирії, населення якої виснажене війною, якій не видно кінця."
- "Плодів примирення випрошуємо для Святої Землі, що також і цими днями зранена відкритими конфліктами, які не щадять беззбройних, для Ємену та всього Близького Сходу, аби діалог та взаємна пошана переважили над поділами і насильством."
- "Цього дня випрошуємо плодів надії для тих, які прагнуть гіднішого життя, насамперед, у тих частинах Африканського континенту, що страждають від голоду, місцевих конфліктів та тероризму."
- "Плодів діалогу випрошуємо для Корейського півострова, аби переговори, що саме тривають, сприяли гармонії та примиренню регіону."
- "Нехай же Воскреслий Христос принесе плоди нового життя дітям, які з причини війн і голоду зростають без надії, позбавлені освіти й медичної допомоги, а також для похилих віком, відкинених, немов непотріб, егоїстичною культурою, яка відсуває набік того, хто не є «продуктивним»."
- "Плодів мудрості випрошуємо для тих, які в усьому світі мають політичну відповідальність, аби вони завжди шанували людську гідність, з посвятою віддавалися на служіння спільному добру й забезпечували розвиток і безпеку своїм громадянам."
"Благодатної всім Пасхи!" - завершив свою промову Папа Римський.
Дивіться також: Що пропонують до Великодня в італійській крамниці у Вашингтоні
Facebook Forum