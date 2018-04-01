Великоднє послання папи Франциска: "Плодів миру просимо для України"

В цьогорічному Великодньому посланні «Місту та світові», виголошеному 1 квітня 2018 року з лоджії базиліки Святого Петра, Папа Франциск підніс молитву за мир, в тому числі в Україні.

"Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення", - проголосив Папа Римський.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Він також попросив плодів миру для всього світу:

"Починаючи від улюбленої та скривавленої Сирії, населення якої виснажене війною, якій не видно кінця."

"Плодів примирення випрошуємо для Святої Землі, що також і цими днями зранена відкритими конфліктами, які не щадять беззбройних, для Ємену та всього Близького Сходу, аби діалог та взаємна пошана переважили над поділами і насильством."

"Цього дня випрошуємо плодів надії для тих, які прагнуть гіднішого життя, насамперед, у тих частинах Африканського континенту, що страждають від голоду, місцевих конфліктів та тероризму."

"Плодів діалогу випрошуємо для Корейського півострова, аби переговори, що саме тривають, сприяли гармонії та примиренню регіону."

"Нехай же Воскреслий Христос принесе плоди нового життя дітям, які з причини війн і голоду зростають без надії, позбавлені освіти й медичної допомоги, а також для похилих віком, відкинених, немов непотріб, егоїстичною культурою, яка відсуває набік того, хто не є «продуктивним»."

"Плодів мудрості випрошуємо для тих, які в усьому світі мають політичну відповідальність, аби вони завжди шанували людську гідність, з посвятою віддавалися на служіння спільному добру й забезпечували розвиток і безпеку своїм громадянам."

"Благодатної всім Пасхи!" - завершив свою промову Папа Римський.

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