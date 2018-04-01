Президент Трамп звинуватив компанію «Амазон» у недоплаті поштарям

Президент Дональд Трамп у серії Твітів розкритикував корпорацію "Амазон", яка, за його словами, не доплачує мільярди доларів за послуги національної поштової служби та уникає сплати податків.

Президент також звинуватив власника торговельного Інтернет-гіганта Джеффа Безоса у тому, що той використовує видання «Вашингтон Пост», яким володіє, для лобіювання інтересів власної компанії.

За минулий рік, Амазон заплатив майже мільярд доларів податків, а з поштою має спеціальну угоду про знижений тариф зважаючи на об’єми поставок, - зауважують експерти.