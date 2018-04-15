У Бостоні вшановують 5-ті роковини терактів під час Марафону. 15 квітня 2013 року внаслідок вибухів біля фінішної лінії загинуло 3 людини, понад 260 отримали поранення.

Мер Бостона проніс вінок фінішною стометрівкою і встановив на місці трагедії. О 14.49 за місцевим часом, у момент вибухів, місто зупинилося на хвилину мовчання. Неділя у місті оголошена як День Бостона. У цей день закликають здавати кров та робити акти добра. У понеділок у Бостоні знову пройде марафон. В ньому також бігтимуть учасники з України.

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