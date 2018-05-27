Російська актриса Чулпан Хаматова виступила на підтримку Сенцова і Серебренникова

Актриса Чулпан Хаматова на кінофестивалі «От всей души» у російському Ульяновську висловила слова підтримки на адресу російського кінорежисера Кирила Серебренникова, що перебуває під домашнім арештом, та засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Чулпан Хаматова зробила цю заяву на відкритті кінофестивалю відразу після того, як їй вручили приз фестивалю «За честь і гідність». Актриса назвала звинувачення проти режисерів сфальсифікованими, і побажала Серебренникову і Сенцову швидше опинитися на волі.

Кінорежисер Олег Сенцов і громадський активіст Олександр Кольченко разом із ще двома людьми були затримані російськими спецслужбами в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко до списку політв'язнів.

Наразі Олег Сенцов знаходиться у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 16 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, яких утримують у Росії і Криму.

Серебренников перебуває під домашнім арештом із серпня 2017 року, коли російські силовики звинуватили режисера у фінансових зловживаннях, які він заперечує і називає «абсурдними». Прихильники митця заявили, що справа проти нього політично мотивована.

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