Джорджа Буша-старшого госпіталізовано

Колишній президент США Джордж Буш-старший, якому зараз 93 роки, в неділю був госпіталізований в Мені через низький тиск та втому, повідомив в «Твіттері» прес-секретар сім'ї Буш Джим Макграт.

Буш, старший за віком з нині живих президентів США, ймовірно, залишиться в Медичному центрі Південного Мена на кілька днів для обстеження, заявив Макграт.

«Колишній президент притомний, зберігає увагу і не відчуває якогось дискомфорту», - підкреслив прес-секретар сім'ї Буш.

Минулого місяця, після похорон його дружини Барабри, Джордж Буш-старший потрапив у лікарню через інфекцію крові та залишався там два тижні.