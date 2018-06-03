В Грузії тривають мітинги з вимогою відставки уряду та генерального прокурора

Сотні людей зібралися 3 червня біля старого будинку Парламенту у центральній частині Тбілісі, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода. Мітингувальники вимагають відставки уряду та генерального прокурора країни.

Близько 7:40 вечора за місцевим часом натовп почав виштовхуватися на проспект Руставелі, головну магістраль міста і зрештою заблокував вулицю.

Між поліцією та деякими протестувальниками були сутички, але нікого не заарештували.

Лідер протесту Заза Саралідзе закликав «усі політичні партії» Грузії приєднатися до демонстрацій, а також повідомив про намір зустрітися з прем’єр-міністром 4 червня.

Демонстрації у Грузії почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду щодо двох юнаків, підозрюваних у вбивстві під час бійки на вулиці Хорава 16-річного сина Саралідідзе Давида взимку минулого року. Як повідомляють ЗМІ, суд у Тбілісі виправдав одного з обвинувачених у вбивстві Давида Саралідзе, а щодо другого перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на спробу умисного вбивства.

Премєр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі у відставку іти відмовляється і натомість наказав провести нове розслідування вбивств.