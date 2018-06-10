Прайд-паради в різних країнах світу. ФОТОГАЛЕРЕЯ

Паради гордості пройшли цими вихідними у понад сотні американських міст та в інших країнах світу. Червень у США є місяцем підтримки прав ЛГБТІ-спільноти.



"Це спосіб виразити про себе все найбільш позитивним чином", Джуді Шепард, одна із засновниць "Фундяції ім. Мет'ю Шепарда", яка виступає за права ЛГБТ, заявила виданню The Washington Post.

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