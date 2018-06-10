Прайд-паради в різних країнах світу. ФОТОГАЛЕРЕЯ

Паради гордості пройшли цими вихідними у понад сотні американських міст та в інших країнах світу. Червень у США є місяцем підтримки прав ЛГБТІ-спільноти.
"Це спосіб виразити про себе все найбільш позитивним чином", Джуді Шепард, одна із засновниць "Фундяції ім. Мет'ю Шепарда", яка виступає за права ЛГБТ, заявила виданню The Washington Post.
"Це спосіб виразити про себе все найбільш позитивним чином", Джуді Шепард, одна із засновниць "Фундяції ім. Мет'ю Шепарда", яка виступає за права ЛГБТ, заявила виданню The Washington Post.
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