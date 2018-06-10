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Світ

Прайд-паради в різних країнах світу. ФОТОГАЛЕРЕЯ

Паради гордості пройшли цими вихідними у понад сотні американських міст та в інших країнах світу. Червень у США є місяцем підтримки прав ЛГБТІ-спільноти.

"Це спосіб виразити про себе все найбільш позитивним чином", Джуді Шепард, одна із засновниць "Фундяції ім. Мет'ю Шепарда", яка виступає за права ЛГБТ, заявила виданню The Washington Post.
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Прайд-парад в Вашингтоні. 9 червня 2018 року
1 Прайд-парад в Вашингтоні. 9 червня 2018 року
Прайд-парад в Тель-Авіві, Ізраїль. 8 червня 2018 року
2 Прайд-парад в Тель-Авіві, Ізраїль. 8 червня 2018 року
Інсталяція напередодні прайд-параду в Варшаві, Польща. 8 червня 2018 року
3 Інсталяція напередодні прайд-параду в Варшаві, Польща. 8 червня 2018 року
Прайд-парад в Бухаресті, Румунія. 9 червня 2018 року
4 Прайд-парад в Бухаресті, Румунія. 9 червня 2018 року

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