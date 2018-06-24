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У США 522 дітей мігрантів возз'єднали із батьками

Жінки з дітьми очікують на допомогу волонтерів в гуманітарному центрі в МакАллені, Техас. 15 червня, 2018.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило увечері суботи, що уряд возз'єднав 522 дітей мігрантів із їхніми батьками, з якими вони були роз'єднані через політику так званої "нульової терпимості" і планує возз'єднати із батьками ще 16 дітей протягом наступних 24 годин.

Всього, за даними Міністерства охорони здоров’я, в тимчасових притулках після поділу сімей знаходяться 2,053 дитини.

Міністерство "працює з відповідними партнерами, щоб сприяти комунікації та роботі з метою возз'єднання кожної неповнолітньої дитини із батьками або опікунами".

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Як у Техасі реагують на указ Трампа, який має покласти кінець практиці роз’єднання родин-нелегалів. Відео
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Як у Техасі реагують на указ Трампа, який має покласти кінець практиці роз’єднання родин-нелегалів. Відео

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