Європа виступить єдиним потужним фронтом, якщо США підвищать мита – Франція

Сполучені Штати отримають міцну відповідь об’єднаної Європи, якщо США підвищать мита, заявив у неділю міністр фінансів Франції Брюно ле Мер, попереджаючи, що торговельна війна вже іде.

«Якщо завтра будуть підвищені мита, скажімо для автобудівної індустрії, наша відповідь буде міцною та об’єднаною, що продемонструє – Європа об’єднана та незалежна сила», - заявив ле Мер.

«Питання вже не в тому, чи буде торговельна війна, війна вже почалась», - додав він, виступаючи на економічній конференції на півдні Франції в місті Екс-ан-Прованс.

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