Мер Парижа нагадала про Сенцова у день фінального матчу ФІФА

Мер Парижа Анн Ідальґо нагадала світові про режисера Олега Сенцова, який голодує у російській в’язниці з 14 травня.

Сьогодні у себе в Твіттері перед початком фіналу Чемпіонату Світу вона написала: «У той час, коли очі всієї планети прикуті до Москви та фіналу Чемпіонату світу з футболу, я дуже сильно думаю про Олега Сенцова, українського режисера, який вже 4 роки перебуває у в’язниці та голодує протягом 2 місяців.

На матчі в Москві був присутній президент Франції Еммануель Макрон, а перед грою він зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Франція перемогла у фіналі хорватів та стала чемпіоном світу з футболу.