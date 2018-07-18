10 надихаючих цитат Нельсона Мандели

18 липня виповнюється 100 років із дня народження правозахисника Нельсона Мандели. Ми зібрали 10 цитат Мандели з його книг та промов, які варті уваги. ПРО ВІДДАНІСТЬ "Кожен може піднятися вище обставин та досягти успіху, якщо діятиме віддано та натхненно." (З листа південноафриканському гравцю у крикет Махайі Нтіні з нагоди його сотого змагання, 17 грудня 2009 року.)

​ПРО ВИКЛИКИ "Одних людей труднощі ламають, а інших -формують. Жодна сокира не є достатньо гострою для того, щоб розкроїти душу грішника, який продовжує прагнути, який озброєний сподіванням, що він підніметься навіть наприкінці". (З листа південноафриканському активісту та політику Вінні Манделі, 1 лютого 1975 року.)

ПРО ЛІДЕРСТВО "Справжні лідери повинні бути готові жертвувати усім заради свободи своїх людей". (Квадукуза, Південно-Африканська Республіка , 25 квітня 1998 року.)

ПРО ЖИТТЯ "В житті має значення не той факт, що ми жили, а те, що ми змінили у житті інших – ось, що визначатиме значимість життя, яке ми ведемо". (Йоганнесбург, Південно-Африканська Республіка, 18 травня 2002 року.)

​ПРО ЖЕРТОВНІСТЬ "Основоположна турбота про інших в нашому персональному та суспільному житті матиме значний вплив на те, щоб зробити світ кращим місцем, про яке ми так пристрасно мріяли". (Кліптаун, Південно-Африканська Республіка, 12 липня 2008 року.)

ПРО ДРУЖБУ "Я люблю друзів, які мають незалежний розум, тому що вони, як правило, змушують тебе бачити проблеми з усіх боків". (З неопублікованого автобіографічного рукопису Нельсона Мандели, написаного у в’язниці у 1975 році).

ПРО ЧАС "Я ніколи не думаю про час, який я втратив. Я просто виконую програму, тому що вона є. Вона - переді мною". (З розмови з американським редактором Річардом Стенґелом, 3 травня 1993 року.)

ПРО СВОБОДУ СЛОВА "Критична та незалежна преса, яка проводить розслідування - це жива сила будь-якої демократії. Преса повинна бути вільною від державного втручання. Вона повинна мати економічну силу, щоб витримати вмовляння державник чиновників. Вона повинна мати достатню незалежність від зацікавлених сторін, бути сміливою та ставити запитання без страху чи упередженості. Вона має користуватися захистом Конституції, щоб вона могла захищати наші громадянські права". (На конгресі Міжнародного інституту преси, 14 лютого 1994 року.)

ПРО ХАРАКТЕР "Зростанню притаманно вчитися як з приємного, так і з неприємного досвіду". (Щорічна вечеря Асоціації закордонних кореспондентів, Йоганнесбург, Південно-Африканська Республіка, 21 листопада 1997 року.)

ПРО РІВНІСТЬ "Я ніколи не вважав жодну людину моїм начальником, ні в моєму житті поза в’язницею, ні у в’язниці". (З листа генералу Дю Прізу, комісару в’язниць, Кейп-Таун, Південно-Африканська Республіка, 12 липня 1976 року).