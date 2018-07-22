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Усик переміг росіянина і став абсолютним чемпіоном світу з боксу

Олександр Усик святкує перемогу над Муратом Гассієвим

Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.

У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12 раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109.

Українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів Гассієв) та пасок журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.

Передрук з "Радіо Свобода"

Дивіться також: Як Олександр Усик готується до дебютного бою у штаті Каліфорнія

Як Олександр Усик готується до дебютного бою у штаті Каліфорнія. Відео
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Як Олександр Усик готується до дебютного бою у штаті Каліфорнія. Відео

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