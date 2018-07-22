Держдеп США оприлюднив подробиці телефонної розмови Майка Помпео з Сергієм Лавровим

Держдепартамент США оприлюднив деякі подробиці телефонної розмови держсекретаря США Майка Помпео зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

У розміщеному на сайті Держдепартаменту США повідомленні зазначається, що сторони обговорили питання координації зусиль у боротьбі з тероризмом, взаємодії у встановленні діалогу та бізнес-стосунків між приватними компаніями. Також обговорювалась необхідність підтримання дипломатичних зв’язків на засадах чесності та взаємності. Піднімалось також питання порушення Росією своїх зобов’язань щодо Сирії.

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