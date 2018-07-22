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Міністр фінансів США назвав «реалістично можливим» введення мита на весь китайський експорт до США

Стів Мнучин

Міністр фінансів США Стів Мнучин назвав «реалістично можливим» введення мита на весь китайський експорт до США, вартістю в 500 мільярдів товарів.

У суботу на зустрічі «Великої 20-ки» в Буенос-Айресі, Мнучин закликав Китай та Євросоюз поважати принципи «вільної, чесної та обопільної» торгівлі. «Якщо Європа вірить у вільну торгівлю, ми готові підписати угоду про вільну торгівлю, без мита та інших бар’єрів чи субсидій», - заявив Мнучин.

Водночас, його французький колега Ле Мер заявив, що реальність торговельної війни між США та Європою вже наступила, і закликав США повернутися до розумного підходу.

Якщо нинішні обмеження залишаться в силі, глобальне ВВП впаде на піввідсотка – попередила очільниця МВФ Крістін Лаґард.

Дивіться також: Торговельна війна: У США побоюються програти конкуренцію на світових ринках з виробництва сталі

Торговельна війна: У США побоюються програти конкуренцію на світових ринках з виробництва сталі. Відео
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Торговельна війна: У США побоюються програти конкуренцію на світових ринках з виробництва сталі. Відео

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