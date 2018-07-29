Землетрус в Індонезії. Є загиблі.

Принаймні 14 людей загинули внаслідок землетрусу потужністю 6 цілих чотири десятих бала, який уразив індонезійський острів Ломбок, неподалік Балі. Цей острів приваблює багато туристів. Близько 160 осіб отримали травми, зруйновано тисячі будівель. Після найпотужнішого землетрусу сталося ще понад 60 менших. Деякі райони залишились без електропостачання. Влада попереджає, що кількість загиблих може зрости, оскільки пошукові операції ще тривають.

Поранених лікують у розташованому неподалік зони лиха наметі через те, що місцева лікарня була зруйнована. Ті ж, хто перебувають в критичному стані, були доставлені в інші лікарні.