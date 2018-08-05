У Швейцарії розбився літак часів Другої світової війни: 20 осіб загинули

Жертвами авіакатастрофи літака Junkers-52 в швейцарських Альпах стали 20 осіб: 17 пасажирів і 3 члени екіпажу. Про це повідомили в місцевій поліції, інформує Reuters.

В поліції також додали, що більшість загиблих – жителі Швейцарії, а також троє членів однієї родини з Австрії.

Військово-транспортний літак Junkers-52 часів Другої світової війни зник із радарів 4 серпня. Летів із швейцарського міста Локарно. Належав авіакомпанії JU-Air. На ньому проводили екскурсії над Альпами. Компанія заявила про тимчасове припинення польотів.

За даними поліції, літак не був оснащений «чорними ящиками», що ускладнить розслідування. На місці падіння літака працюють рятувальники. Причину з'ясовують.