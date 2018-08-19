Меркель та Путін обговорили Україну, «Північний потік-2» та Сирію

Зустріч, яка тривала понад три години, відбулась у замку Мезерберґ, біля Берліну. Перед початком переговорів сторони дали спільну прес-конференцію, на якій Анґела Меркель повідомила, що однією з тем обговорень мало бути врегулювання ситуації на сході України.

«Основою (цих обговорень) є і залишатимуться Мінські домовленості. Ми повинні визнати, що ми не маємо постійного перемир’я», - заявила канцлер Меркель. Вона також сказала про свою підтримку розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН. Путін у свою чергу заявив про готовність працювати в рамках «нормандського формату» і контактної групи та сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН. Він також зауважив про безальтернативність реалізації Мінських угод.

Під час прес-конференції сторони також заявили, що обговорюватимуть проект «Північний потік-2». Меркель зауважила, що Україна повинна зберегти за собою роль транзитера газу до Європи, «навіть після запуску «Північного потоку-2». Путін сказав, що цей газопровід – виключно економічний проект.

Після зустрічі до преси сторони не вийшли.