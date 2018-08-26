Вбитий лідер осередку угруповання «Ісламська держава» в Афганістані

Влада Афганістану заявляє, що глава бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Афганістані Абу Саад Ергаб був убитий в результаті удару по укриттях угруповання в провінції Нангархар.

Управління національної безпеки повідомило, що, крім Абу Саада Ергабі, ще десятеро членів бойової групи також були вбиті під час спільної наземної та повітряної операцій афганських та іноземних сил 25 серпня.

У заяві 26 серпня також йдеться, що було знищено велику кількість важкої та легкої зброї і боєприпасів.

Поки ще не було жодного підтвердження цих заяв. Amaq, інформаційне агентство екстремістів, не дає жодних коментарів з приводу цього повідомлення, не було також ніякої реакції від місії «Рішуча підтримка» під проводом НАТО.

Відоме також як «Ісламська держава Хорасан», угруповання створило свою базу в Нангархарі, на східному кордоні Афганістану з Пакистаном. Зараз це одна з найнебезпечніших груп бойовиків у країні.

Точно невідомо, скільки бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Афганістані перебуває в країні, за оцінками американських військових, їх може бути близько двох тисяч.