Спецслужби США намагались завербувати Олега Дерипаску - The New York Times

У період між 2014 та 2016 роками спецслужби США намагалися завербувати бізнесмена Олега Дерипаску. Про це пише The New York Times з посиланням на кілька джерел. Як стверджують журналісти, ФБР і Міністерство юстиції США намагалися отримати від нього інформацію про російську організовану злочинність і про можливу домопогу Росії штабу передвиборчої кампанії Дональда Трампа в 2016 році. The New York Times повідомляє, що спецслужби хотіли з'ясувати, чи дійсно колишній керівник штабу Дональда Трампа Пол Манафорт мав прямі зв'язки з Кремлем.

Взамін, Дерипасці пропонували допомогу з отриманням віз до США та навіть вирішення юридичних проблем олігарха, якого британські прокурори звинувачують серед іншого у хабарництві, належності до злочинної організації та вимаганні.

Видання пише, що Дерипаска відмовився від співпраці. За словами одного з джерел видання, бізнесмен розповів про контакти американських спецслужб російській владі.

Представники Дерипаски публікацію поки не прокоментували. На початку квітня Дерипаска і пов'язані з ним компанії потрапили під американські санкції через зв'язки бізнесмена з Кремлем.

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