Маккейн буде похований на цвинтарі Військово-морської академії в Аннаполісі

Труна з тілом Джона Маккейна прибула до цвинтаря Військово-морської академії в Аннаполісі. Сенатор Маккейн буде похований поряд з могилою свого друга Чака Ларсона, який помер у 2014 році. Ларсон свого часу придбав чотири місця на цвинтарі: для себе, Маккейна та їх дружин. У своїх мемуарах сенатор написав, що хоче аби його поховали поряд з товаришем, неподалік від місця, «з якого усе почалося».

За рішенням сім'ї покійного церемонія прощання буде приватною. Труну з тілом Джона Маккейна в Військово-морську академію супроводжував кортеж. Уздовж маршруту кортежу з труною шикувалися люди. Кортеж проїхав через міст, над яким був натягнутий американський прапор, підвішений між двома кранами.

Прощальні промови на церемонії поховання серед інших проголосять його сини Дон та Джек, генерал у відставці Девід Петреус та давній друг Маккейна Ліндзі Ґрем.

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