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Маккейн буде похований на цвинтарі Військово-морської академії в Аннаполісі

  • Голос Америки

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Труна з тілом Джона Маккейна прибула до цвинтаря Військово-морської академії в Аннаполісі. Сенатор Маккейн буде похований поряд з могилою свого друга Чака Ларсона, який помер у 2014 році. Ларсон свого часу придбав чотири місця на цвинтарі: для себе, Маккейна та їх дружин. У своїх мемуарах сенатор написав, що хоче аби його поховали поряд з товаришем, неподалік від місця, «з якого усе почалося».

США попрощались з Джоном Маккейном. Відео
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США попрощались з Джоном Маккейном. Відео

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За рішенням сім'ї покійного церемонія прощання буде приватною. Труну з тілом Джона Маккейна в Військово-морську академію супроводжував кортеж. Уздовж маршруту кортежу з труною шикувалися люди. Кортеж проїхав через міст, над яким був натягнутий американський прапор, підвішений між двома кранами.

Прощальні промови на церемонії поховання серед інших проголосять його сини Дон та Джек, генерал у відставці Девід Петреус та давній друг Маккейна Ліндзі Ґрем.

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Головні цитати з церемонії прощання із сенатором Джоном Маккейном. Відео
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Головні цитати з церемонії прощання із сенатором Джоном Маккейном. Відео

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