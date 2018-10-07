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20 загиблих внаслідок автомобільної аварії за участю лімузина у штаті Нью-Йорк

  • Голос Америки
Місце аварії у Шоарі, штат Нью-Йорк, 7 жовтня 2018 року

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Принаймні 20 людей загинули, коли у суботу лімузин зіткнувся з іншим авто у містечку Шоарі, штат Нью-Йорк, популярному серед туристів. Аварія сталася перед крамницею Apple Barrel. Як повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на слова свідків аварії, 18 загиблих були пасажирами лімузину, інші двоє – перехожі. У неділю, поліція підтвердила кількість загиблих. Їх імена будуть оприлюднені лише після того, як будуть повідомлені родини всіх загиблих.

Причини аварії поки не відомі, правоохоронні органи проводять розслідування.

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