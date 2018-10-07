20 загиблих внаслідок автомобільної аварії за участю лімузина у штаті Нью-Йорк

Принаймні 20 людей загинули, коли у суботу лімузин зіткнувся з іншим авто у містечку Шоарі, штат Нью-Йорк, популярному серед туристів. Аварія сталася перед крамницею Apple Barrel. Як повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на слова свідків аварії, 18 загиблих були пасажирами лімузину, інші двоє – перехожі. У неділю, поліція підтвердила кількість загиблих. Їх імена будуть оприлюднені лише після того, як будуть повідомлені родини всіх загиблих.

Причини аварії поки не відомі, правоохоронні органи проводять розслідування.