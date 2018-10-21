Українка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна 21 жовтня перемогла у стартовому поєдинку на підсумковому турнірі WTA, який проходить у Сінгапурі.
У першому матчі «білої» групи українка здолала представницю Чехії Петру Квітову з рахунком 6:3, 6:3.
Іншими суперницями Світоліної у групі є ще одна чешка Кароліна Плішкова і данійка Каролін Возняцкі.
|Передрук з "Радіо Свобода"
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