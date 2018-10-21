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Українка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на підсумковому турнірі WTA

Українка Еліна Світоліна під час гри з чешкою Петрою Квітовою, Сінгапур, 21 жовтня 2018 року.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна 21 жовтня перемогла у стартовому поєдинку на підсумковому турнірі WTA, який проходить у Сінгапурі.

У першому матчі «білої» групи українка здолала представницю Чехії Петру Квітову з рахунком 6:3, 6:3.

Іншими суперницями Світоліної у групі є ще одна чешка Кароліна Плішкова і данійка Каролін Возняцкі.

Передрук з "Радіо Свобода"

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Третя Ракетка світу Еліна Світоліна: ексклюзивне інтерв’ю. Відео

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