Українка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна 21 жовтня перемогла у стартовому поєдинку на підсумковому турнірі WTA, який проходить у Сінгапурі.

У першому матчі «білої» групи українка здолала представницю Чехії Петру Квітову з рахунком 6:3, 6:3.

Іншими суперницями Світоліної у групі є ще одна чешка Кароліна Плішкова і данійка Каролін Возняцкі.

Підпишіться на наш Ютуб-канал і дивіться більше цікавих відео.

Дивіться також: Третя Ракетка світу Еліна Світоліна: ексклюзивне інтерв’ю