США консультується з союзниками по НАТО відносно Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності

Міністр оборони США Джим Маттіс повідомив у неділю, що США проводять консультації з європейськими союзниками відносно Договору про контроль над озброєннями, в той час, як члени НАТО закликають Вашингтон спробувати переконати Росію дотримуватися угоди, і не виводити з нього США.

Президент Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що Вашингтон планує вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), підписаного президентом США Рональдом Рейганом і останнім радянським лідером Михайлом Горбачовим в 1987 році.

Вашингтон мотивує вихід з договору його порушеннями з боку Росії. Москва відкидає ці звинувачення. У свою чергу, Росія звинувачує Вашингтон у порушенні пакту і стверджує, що готує відповіді на питання США щодо цього договору.

«Ми проводимо консультації з нашими європейськими колегами. Я говорив про це напередодні з міністром оборони Німеччини, і, як я вже сказав, консультації тривають», - заявив Маттіс в бесіді з журналістами, які супроводжують його в поїздці до Праги. Маттіс зустрівся з чеськими офіційними особами, в тому числі з премєром Бабішем, який попередив, що вихід з Договору може означати повернення до «часів холодної війни». «Це очевидно, погані новини, нам прикро», - сказав Бабіш на спільній прес-конференції. «[Американо-російські] відносини не ідеальні, ми повертаємось до часів Холодної війни». «Ми повинні говорити з Росією», - додав він.

Маттіс заявив раніше, що міністри країн НАТО зустрінуться в Брюсселі в грудні, і це стане в деякому роді «кульмінаційним моментом». Європейські країни-члени НАТО в четвер закликали США не виходити з договору, а спробувати переконати Росію повернутися до його дотримання, намагаючись уникнути розколу в Альянсі, яким може скористатися Москва.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у неділю, що Москва готує відповіді на питання США щодо Договору про ліквідацію РСМД.